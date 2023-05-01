США планують розмістити свої військові бази у Фінляндії. Країни ведуть переговори

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Сполучені Штати та Фінляндія ведуть переговори про розміщення американських військових і військової техніки та проведення військових навчань на фінській території. Країни хочуть укласти угоду про оборонну співпрацю (DCA).

Про це пише Helsingin Sanomat.

Представник міністерства закордонних справ Фінляндії Мікаель Антелл каже, що ця угода доповнить членство країни в НАТО і зміцнить можливості стримування та оборони.

Окрім розміщення військових, техніки та іншого, DCA дозволить фінам залучати інвестиції в інфраструктуру з коштів Конгресу США. Наприклад, у створення ангару для обслуговування винищувачів F-35. Щодо американської ядерної зброї на території Фінляндії не йдеться.

Видання Helsingin Sanomat зазначає, що переговори між країнами триватимуть до 2024 року. Потім проєкт угоди розгляне парламент.