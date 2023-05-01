Українські розвідники розкрили деталі рятувальної спецоперації в Судані

Новини

Співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України розповіли, як провели спецоперацію «Троянський верблюд» у столиці Судану місті Хартум, під час якої евакуювали українських громадян.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

ГУР уже має вдалий досвід подібних спецоперацій, зокрема в 2021 році в Афганістані. Тоді за межі авіабази США змогли вибратись лише українські військові — на відміну від канадських та американських. Проводити операцію у Судані було набагато важче, адже в країні немає захищеної американської авіабази, з якої можна було б робити рейди для звільнення українців. Також була дуже обмежена група людей, які були безпосередньо задіяні у проведенні операції.

«Діяла група спецназу кількістю менше ніж 10 людей, порівнюючи з рятувальними операціями США, які залучали гвинтокрили, бронетехніку, спецназ. Французів, катарців, саудитів. У саудитів навіть ракетний крейсер стояв біля порту Судану. Ми діяли самотужки без бронетехніки, без авіації, без важкого озброєння, бо в регіоні їх у нас просто немає. Всі наші сили задіяні на фронті», — розповів учасник операції з позивним «Ярема».

Місія ускладнювалась географічним розташуванням Хартума — він у самому центрі Судану. Тож українським військовим треба було пройти територіями, які регулярно переходять від однієї воюючої сторони до іншої. Також операцію ускладнювала відсутність звʼязку з українцями.

Розголошувати деталі операції наразі заборонено, але маршрутом українських розвідників «Троянський верблюд» вже скористалося багато інших країн для порятунку своїх громадян.

Більшість українців працювали в Судані авіаційними інженерами, пілотами та бортпровідниками. Вони переховувалися в ангарі, в якому вони раніше працювали. Через деякий час почали вичерпуватися запаси води та їжі, а бойові дії в країні тільки набирали інтенсивності. Україна евакуювала з Судану 88 своїх громадян.