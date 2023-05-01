В Офісі президента розповіли, як працюватимуть різні фонди та держагентства з відбудови України

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Олег Петрасюк / «Бабель»

В Офісі президента пояснили, як працюватимуть різні фонди та державні агентства над відбудовою України. Зокрема, створене Державне агентство з відновлення та розвитку займатиметься лише державним сектором.

Про це в інтервʼю «Бабелю» розповів заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

Окрім Державного агентства, також були створені різни фонди відновлення, а ще сам Шурма анонсував створення окремого Фонду розвитку чи Банку розвитку.

За його словами, держава може займатися винятково державним сектором відбудови — школи, садочки, дитячі лікарні, дороги і мости. Що стосується відбудови приватної власності, то держава може лише створювати умови для залучення приватного капіталу у відбудову.

«Ми активно працюємо над інструментами, що стимулюватимуть інвестиції, над спрощенням умов ведення бізнесу — підключенням до мереж, легким отриманням дозволів, податковою і митною реформою. Але мова йде також і про інструменти ліквідності, адже щоб побудувати будь-який бізнес, необхідний кредитний ресурс або акціонерний капітал, а цього в країні не вистачає. Держава може побудувати інструменти, які спростять доступ до цього ресурсу. Один із них ми підготували і плануємо презентувати найближчим часом», — пояснив Шурма.

Він зазначив, що Україна планує створити структуру, яка підтримуватиме ефективні бізнес-проєкти. А керувати цією структурою запросять найбільші фінансові компанії світу.