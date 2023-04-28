Єврокомісія домовилася з 5 країнами про зняття блокади на імпорт продукції з України

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Єврокомісія (ЄК) домовилася з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Болгарією про зняття заборони на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Ідеться про купівлю пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшника, повідомив заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

«Я радий оголосити, що ми досягли політичного рішення щодо імпорту української агропродукції до ЄС. Ми домовилися з Україною та пʼятьма її сусідніми країнами-членами ЄС, як врегулювати ситуацію», — сказав Домбровскіс.

Також ЄК надасть фермерам країн, що постраждали від затоварення зерном, €100 млн допомоги в обмін на скасування односторонніх заборон на ввезення продукції з України.