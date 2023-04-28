Єврокомісія введе обмеження на імпорт пʼяти товарів з України. Натомість країни ЄС скасують введені заборони
- Автор:
- Ліза Бровко
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Melissa Askew / Unsplash
У Європейському Союзі досягли компромісу щодо імпорту сільськогосподарської продукції з України — Єврокомісія забороняє ввозити українські пшеницю, кукурудзу, ріпак, соняшник і соняшникову олію. Натомість країни-члени ЄС скасовують односторонню блокаду.
Про це пише RMF24.
Така заборона набуде чинності 6 червня, коли закінчиться нинішній режим безмитної торгівлі з Україною. За це проголосували посли ЄС.
Загалом на ці пʼять продуктів припадає 90% усього українського імпорту. При цьому їхній транзит залишається дозволеним.
Єврокомісія також проведе розслідування щодо молока, мʼяса птиці та яєць з України, заборону на імпорт яких просуває Польща. Якщо там знайдуть порушення, то введуть ввізні мита.
Підтримати фермерів Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії Єврокомісія вирішила фінансово — для них виділять €100 мільйонів, з яких майже €40 мільйонів отримають поляки.
- Після початку повномасштабної війни Євросоюз скасував всі тарифи та квоти на транзит українського зерна. Повідомлялося, що фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили €417 мільйонів через наплив українського зерна на їхні ринки.
- Уже 15 квітня Польща заборонила ввозити зерно та інше продовольство з України, також там вирішили ввести заборону на їх транзит.
- Згодом про заборону імпорту заявили в Угорщині та Словаччині, однак пообіцяли зберегти транзит. Єврокомісія назвала рішення трьох країн неприйнятними. Після переговорів Польща пообіцяла відновити транзит зерна. Однак Єврокомісія погодила заборону імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику. Також Єврокомісія вирішила виділити додаткові €100 мільйонів для допомоги фермерам, які зазнали збитків.