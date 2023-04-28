Єврокомісія введе обмеження на імпорт пʼяти товарів з України. Натомість країни ЄС скасують введені заборони

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Melissa Askew / Unsplash

У Європейському Союзі досягли компромісу щодо імпорту сільськогосподарської продукції з України — Єврокомісія забороняє ввозити українські пшеницю, кукурудзу, ріпак, соняшник і соняшникову олію. Натомість країни-члени ЄС скасовують односторонню блокаду.

Про це пише RMF24.

Така заборона набуде чинності 6 червня, коли закінчиться нинішній режим безмитної торгівлі з Україною. За це проголосували посли ЄС.

Загалом на ці пʼять продуктів припадає 90% усього українського імпорту. При цьому їхній транзит залишається дозволеним.

Єврокомісія також проведе розслідування щодо молока, мʼяса птиці та яєць з України, заборону на імпорт яких просуває Польща. Якщо там знайдуть порушення, то введуть ввізні мита.

Підтримати фермерів Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії Єврокомісія вирішила фінансово — для них виділять €100 мільйонів, з яких майже €40 мільйонів отримають поляки.