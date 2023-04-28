Українські військові вже тренуються на танках Leopard 1. Їх почнуть передавати із середини року

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Українські військові вже розпочали навчання на танках Leopard 1. Їх почнуть передавати Україні із середини 2023 року.

Про це в інтервʼю La Vanguardia розповів міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

«Підготовка понад сотні українських військових на Leopard 1 розпочалася цього тижня. Постачання до 80 танків Leopard 1 почнеться в середині року», — сказав він.

Міністр нагадав, що Україна отримала від Німеччини 18 танків Leopard 2 та 40 бойових машин піхоти Marder. Також Данія, Нідерланди та Німеччина готуються передати партію старих танків Leopard 1.