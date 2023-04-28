Вінницька обласна рада вирішила розірвати договори оренди з церквами УПЦ МП

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Вінницька обласна рада вирішила розірвати договори оренди майна та земельних ділянок з Українською православною церквою Московського патріархату (УПЦ МП).

Про це пише видання «Вінниця.info».

За це проголосували 58 депутатів із 60 присутніх.

Крім розірвання договорів оренди, рішення передбачає заборону на будь-яке користування майном для УПЦ МП. Також депутати рекомендували Вінницькій ОВА провести інвентаризацію земельних ділянок і релігійних споруд, що перебувають у державній, комунальній та приватній власності та були передані в користування УПЦ МП.

Обласна рада Вінничини хоче звернутися до громад регіону, щоб ті також припинили договори оренди майна громади, яким користуються представники Московськовському патріархату.