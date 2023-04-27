Національний мультитест можна буде скласти у щонайменше 32 країнах світу — перелік
- Автор:
- Софія Телішевська
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Кількість країн, де можна скласти український національний мультипредметний тест (НМТ) у 2023 році, зросла до 32.
Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
«Цього тижня досягнуто домовленостей із представниками Загребу (Хорватія), Мадриду (Іспанія), Праги (Чехія) та Сакраменто (США)», — ідеться в повідомленні.
Передбачено, що тимчасові екзаменаційні центри буде створено в таких закордонних містах:
- Австрія (Відень);
- Азербайджан (Баку);
- Бельгія (Брюссель);
- Болгарія (Варна, Софія);
- Велика Британія (Абериствіт, Единбург, Лондон);
- Грузія (Тбілісі);
- Данія (Орхус);
- Естонія (Таллінн);
- Ірландія (Дублін);
- Іспанія (Валенсія, Мадрид);
- Італія (Мілан, Рим);
- Канада (Едмонтон, Монктон, Торонто);
- Латвія (Рига);
- Литва (Каунас);
- Люксембург (Мерш);
- Молдова (Кишинів);
- Нідерланди (Роттердам);
- Німеччина (Берлін, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Майнц, Мюнхен);
- Норвегія (Осло);
- Польща (Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Краків, Люблін);
- Португалія (Лісабон);
- Румунія (Бухарест);
- Словаччина (Братислава);
- США (Нью-Йорк, Сакраменто);
- Туреччина (Бельдібі);
- Угорщина (Будапешт);
- Фінляндія (Гельсінкі);
- Франція (Марсель, Париж);
- Чехія (Брно, Прага);
- Хорватія (Загреб);
- Швейцарія (Берн);
- Швеція (Стокгольм).
«Якщо ви вже створили персональний кабінет і вибрали із запропонованого переліку менш зручний для доїзду населений пункт, а тепер зʼявилася зручніша для вас локація, — зможете після отримання сертифіката до 7 травня 2023 року змінити реєстраційні дані, обравши місто, ближче до вашого місцеперебування під час проведення НМТ», — повідомляють в УЦОЯО.
- У 2023 році в Міністерстві освіти і науки України вирішили відмовитися від зовнішнього незалежного оцінювання. Замість нього буде Національний мультипредметний тест. Це тестування міститиме завдання з трьох предметів, два з яких — обовʼязкові (українська мова та математика), а один на вибір — історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія. На складання тесту даватимуть 180 хвилин. НМТ пройде двома сесіями — буде основна та додаткова, так само як ЗНО. Реєстрація проводиться у квітні.