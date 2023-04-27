Національний мультитест можна буде скласти у щонайменше 32 країнах світу — перелік

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Кількість країн, де можна скласти український національний мультипредметний тест (НМТ) у 2023 році, зросла до 32.

Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

«Цього тижня досягнуто домовленостей із представниками Загребу (Хорватія), Мадриду (Іспанія), Праги (Чехія) та Сакраменто (США)», — ідеться в повідомленні.

Передбачено, що тимчасові екзаменаційні центри буде створено в таких закордонних містах:

Австрія (Відень);

Азербайджан (Баку);

Бельгія (Брюссель);

Болгарія (Варна, Софія);

Велика Британія (Абериствіт, Единбург, Лондон);

Грузія (Тбілісі);

Данія (Орхус);

Естонія (Таллінн);

Ірландія (Дублін);

Іспанія (Валенсія, Мадрид);

Італія (Мілан, Рим);

Канада (Едмонтон, Монктон, Торонто);

Латвія (Рига);

Литва (Каунас);

Люксембург (Мерш);

Молдова (Кишинів);

Нідерланди (Роттердам);

Німеччина (Берлін, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Майнц, Мюнхен);

Норвегія (Осло);

Польща (Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Краків, Люблін);

Португалія (Лісабон);

Румунія (Бухарест);

Словаччина (Братислава);

США (Нью-Йорк, Сакраменто);

Туреччина (Бельдібі);

Угорщина (Будапешт);

Фінляндія (Гельсінкі);

Франція (Марсель, Париж);

Чехія (Брно, Прага);

Хорватія (Загреб);

Швейцарія (Берн);

Швеція (Стокгольм).

«Якщо ви вже створили персональний кабінет і вибрали із запропонованого переліку менш зручний для доїзду населений пункт, а тепер зʼявилася зручніша для вас локація, — зможете після отримання сертифіката до 7 травня 2023 року змінити реєстраційні дані, обравши місто, ближче до вашого місцеперебування під час проведення НМТ», — повідомляють в УЦОЯО.