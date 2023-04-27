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Національний мультитест можна буде скласти у щонайменше 32 країнах світу — перелік

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Кількість країн, де можна скласти український національний мультипредметний тест (НМТ) у 2023 році, зросла до 32.

Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

«Цього тижня досягнуто домовленостей із представниками Загребу (Хорватія), Мадриду (Іспанія), Праги (Чехія) та Сакраменто (США)», — ідеться в повідомленні.

Передбачено, що тимчасові екзаменаційні центри буде створено в таких закордонних містах:

«Якщо ви вже створили персональний кабінет і вибрали із запропонованого переліку менш зручний для доїзду населений пункт, а тепер зʼявилася зручніша для вас локація, — зможете після отримання сертифіката до 7 травня 2023 року змінити реєстраційні дані, обравши місто, ближче до вашого місцеперебування під час проведення НМТ», — повідомляють в УЦОЯО.