Екскандидата у президенти Білорусі Бабарика госпіталізували. Імовірно, його сильно побили у вʼязниці

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Увʼязненого колишнього кандидата у президенти Білорусі Віктора Бабарика госпіталізували до хірургічного відділення центральної лікарні Новополоцька.

Про це пише «Радыё Свабода» з посиланням на Новополоцьку центральну лікарню, штаб Бабарика, «Робітничий рух» та анонімне джерело.

За попередніми даними, політвʼязень потрапив до лікарні з побоями, а в його легенях виявили воду. «Робітничий рух» пише, що Бабарику діагностували пневмоторакс.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вимагає від влади публічно показати стан Бабарика, а також допустити до нього родичів та адвокатів.