Генсек НАТО: Україна отримала 1 550 бронемашин і 230 танків у рамках «Рамштайну»
- Автор:
- Ліза Бровко
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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr
Україна отримала 1 550 бронемашин, 230 танків, багато боєприпасів та іншого озброєння в рамках формату «Рамштайн».
Про розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу з премʼєр-міністром Люксембургу, передає «Європейська правда».
«Понад 98% бойових машин, обіцяних Україні, уже доставлені», — сказав він.
Наразі понад 9 українських нових бронетанкових бригад пройшли навчання й отримали спорядження. Це сталося завдяки роботі контактної групи в «Рамштайні».
Столтенберг впевнений, що ця військова допомога забезпечить Україні «сильну позицію для подальшого відвоювання окупованих територій».
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