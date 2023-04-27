Чехія планує відкрити залізничне сполучення з Праги до Львова. Пересадку зроблять у польському Перемишлі
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Pixabay
Чеська залізниця «Ческе драги» (ČD) планує у червні 2023 року відкрити маршрут Прага — Львів через польський Перемишль із гарантованою пересадкою на українські потяги. Для рейсу знадобиться лише один квиток.
Про це пише ProUkraїnu (Blesk.cz).
Міжнародний «своєчасний квиток» на маршрут Прага — Львів продаватимуть зі знижкою за принципом «що раніше, то дешевше». Він гарантуватиме, що пасажири зможуть пересісти на потяг у Перемишлі, який їх чекатиме навіть тоді, коли інший запізнюється.
Однак запровадження квитка ще обговорюють. Зараз він діє на сполученні Прага – Мукачево з пересадкою у словацьких Кошицях. Купити квиток на цей рейс можна в інтернет-касі «Ческе драги», на вокзалі чи за телефоном чеської державної залізниці.
- Компанія «Укрзалізниця» запускає новий вагон сполученням Відень — Чоп — Відень. Ним можна без пересадок повернутися з Австрії та Угорщини в України або, навпаки, поїхати туди. Квиток у новий вагон з Чопа до Відня коштує 1 730 гривень.
- На початку квітня «Укрзалізниця» успішно протестувала рейс з Любліна в Рава-Руську євроколією. У перспективі розглядається подовжити європейську колію до Львова.
- Від 1 березня 2023 року «Укрзалізниця» додала ще один вагон до популярного рейсу «Київ — Варшава» та у зворотному напрямку.
- «Укрзалізниця» запропонувала зручний маршрут до румунського міста Ясси, де розташована база лоукосту Wizz Air. Він підлаштований під рейс Київ — Кишинів.