Лідер Китаю Сі Цзіньпін уперше від початку російського вторгнення поговорив із Зеленським

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Reuters

Голова КНР Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Розмова відбулась за ініціативою Києва, повідомила речниця МЗС Китаю.

«Провів тривалу змістовну телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном. Вірю, що вона, а також призначення посла України в Китаї дадуть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин», — зазначив Зеленський.

Китай відправить в Україну та суміжні країни спеціального представника у справах Євразії для «поглибленого спілкування щодо політичного врегулювання кризи в Україні». Про це заявив голова Китаю Сі Цзіньпінь у телефонній розмові із Зеленським.

Посол України в Китайській Народній Республіці Сергій Камишев помер 14 лютого 2022 року. Після цього нового посла не призначали.