На Дніпрі в Києві другий день поспіль зростає рівень води, але пік водопілля вже минув
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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«Бабель»
На річці Дніпро в Києві другий день поспіль зростає рівень води після тижневого спаду. 26 квітня біля моста «Метро» рівень води зріс на шість сантиметрів і досяг 9 300 сантиметрів.
Про це пише Київська міська військова адміністрація.
Затоплення заплавних територій утримується шаром близько 35 сантиметрів. Це стосується островів у парку «Муромець», «Гідропарку», Труханового острова, Галерної затоки, Корчуватого, приватних ділянок у районі Осокорків.
Щодо аварійних затоплень, то їх у Києві немає, а рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається першим (жовтим).
- 24 квітня КМВА повідомляла, що весняне водопілля в Києві пішло на спад. Тоді рівень води в Дніпрі становив 9 303 см.
- У квітні в низці річок України фіксують сезонне підвищення рівня води, яке призвело до підтоплень у кількох областях, зокрема вода зайшла в житлові будинки. Через це оголошували найвищий (червоний) рівень небезпеки.