Apple виграла апеляцію в судовій справі з Epic Games

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Апеляційний суд девʼятого округу США підтвердив більшість рішень 2021 року в антимонопольній суперечці Epic Games проти Apple.

За рішенням суду Apple не вважається монополістом і не повинна змінювати власну політику зборів з розробників. Разом із тим, компанія має дозволити посилання на сторонні системи оплати, повідомляє Bloomberg.

Суд в цілому підтримав рішення нижчої інстанції, яка відхилила більшість претензій Epic, але звільнив компанію від сплати судових витрат Apple.

Відтак Epic Games отримала можливість відсилати користувачів у свій магазин для оплати та вже заявила, що працює над наступними кроками. Також компанія отримала можливість рекламувати нижчі ціни поза App Store. Раніше CEO Epic Тім Суїні припустив, що Fortnite може повернутися на iOS у цьому році.

Apple, своєю чергою, зберегла статус власного магазину як єдиного на платформі та можливість стягувати комісію на свій розсуд. Рішення може бути оскаржене у Верховному суді США, і Apple має намір продовжувати боротьбу.