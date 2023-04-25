Витік документів Пентагону: Чутки про новий наступ на Київ були операцією Генштабу рф — там її вважали успішною

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Reuters / «Бабель»

Головне оперативне управління Генштабу збройних сил росії в лютому 2023 року відзвітувало про «успішні зусилля з оперативного маскування» — вони нібито переконали українську розвідку в можливості нового наступу на Україну з території Білорусі.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на секретний документ Міністерства оборони США, що потрапив у мережу під час масштабного витоку.

У документі йдеться, що операція з «оперативного маскування» проходила з 3 по 10 лютого. За даними Пентагону, керівники Головного оперативного управління російського Генштабу заявили, що «успішно переконали українські розвідувальні служби в можливості спільного російсько-білоруського наступу з білоруської території».

Як доказ представник російського генштабу навів звіт Служби зовнішньої розвідки росії про реакцію України на повідомлення про січневі спільні авіаційні навчання білорусів і росіян, про перекидання до Білорусі з рф «Іскандер- М», а також про зміщення фокусу російсько-білоруських навчань з оборонного на наступальний.

У Збройних силах України також нібито вважали, що навчання мобілізованих росіян в Білорусі є спробою рф потай сформувати підрозділи для наступу на Волинському напрямку, щоб завадити доставці західної військової Україні.

У документі йдеться, що Головне оперативне управління Генерального штабу російської армії рекомендувало продовжити операцію з дезінформації українського командування щодо ймовірності наступу з території Білорусі, розбивши її на дві фази. Перша фаза мала тривати до 6 березня, друга — із 6 до 11 березня. Плани обох фаз передбачалося надіслати на затвердження до Генштабу Білорусі.