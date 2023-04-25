Міністр культури Ткаченко: Суд заборонив перешкоджати роботі комісії в Києво-Печерській лаврі
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Фото з сайту УПЦ МП
Господарський суд Києва постановив забезпечити безперешкодну роботу державної комісії в Києво-Печерській лаврі. Комісія займається оцінкою та прийманням-передачею державного майна.
Про це в ефірі телемарафону розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
«Ми маємо рішення Господарського суду Києва про забезпечення позову, задоволена одна з наших вимог щодо того, щоб ніхто не перешкоджав роботі міністерства до набрання сили рішенням суду законної сили, до розгляду основного позову заповідника. Я думаю, що відсьогодні ексцесів під час роботи комісії не буде», — сказав він.
За його словами, зараз у Києво-Печерської лаврі «триває діалог» між комісією та представниками УПЦ МП.
- 10 березня 2023 року Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» повідомив, що із 29 березня розриває зі Свято-Успенським монастирем УПЦ МП договір про безоплатне користування будівлями, розташованими на території заповідника. Попередження стосується будівель нижньої Лаври, де розташований чоловічий монастир. У верхній Лаврі УПЦ МП користувалася Успенським собором і Трапезною церквою, але договір про їхню оренду закінчився 31 грудня 2022 року, його не продовжили. Ці два храми 5 січня повернули в управління держави.
- УПЦ МП назвала одержане від заповідника попередження «черговим ультиматумом». Митрополит Павло (Лебідь) 13 березня заявив, що ченці не мають наміру виселятися з Києво-Печерської лаври.
- 30 березня Лавру повернули в управління державі, а 14 квітня заповідник отримав нового очільника Максима Остапенка — колишнього очільника заповідника «Хортиця». Наразі в Лаврі працює комісія, яка проводить інвентаризацію. Проте священники УПЦ МП заважають їй, зокрема не впускають до будівель або не дають ключів для входу.