WSJ: Іран за останні півроку передав росії 300 тисяч артилерійських снарядів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Іран через Каспійське море за останні півроку передав росії понад 300 тисяч артилерійських снарядів та мільйон патронів.
Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal із посиланням на офіційні дані та документи, з якими вона ознайомилась.
Це стає все більшим викликом для США та їхніх союзників, оскільки вони намагаються зірвати співпрацю між Москвою та Тегераном. Для постачання Іран використовує борт російського вантажного корабля «Расул Гамзатов» (Rasul Gamzatov). Останнє зафіксоване перевезення зброї було в березні.
27 березня The Wall Street Journal писала, що росія постачає Ірану кіберзброю в обмін на дрони.
- 8 березня британський телеканал Sky News повідомляв, що Іран таємно передав росії морем мільйони набоїв і сотні тисяч снарядів. Росія ж, зі свого боку, відправляє Ірану трофейну західну зброю з України, а в Тегерані її намагаються перепроєктувати.
- МЗС України вже звинувачувало Іран у співучасті в злочині агресії рф проти України через постачання зброї росії та ініціювало розрив дипломатичних відносин з Іраном. 20 квітня стало відомо, що росіяни отримали нову партію іранських дронів — про це свідчить маркування на збитих Shahed.