СБУ затримала ексрозвідника Романа Червінського у справі про ракетний обстріл аеродрому на Кіровоградщині
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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СБУ
Служба безпеки України затримала колишнього виконувача обовʼязків командира однієї із частин Сил спецоперації Романа Червінського за перевищення службових повноважень.
Про це «Бабелю» повідомили джерела в СБУ.
Справа стосується невдалого викрадення російського літака, яке, за даними слідства, призвело до ракетної атаки росії по аеродрому «Канатове» на Кіровоградщині в липні 2022 року.
Романа Червінського, за інформацією джерел, затримали 24 квітня в Тернопільській області. Запобіжний захід йому оберуть у вівторок. Офіс генпрокурора клопотатиме про арешт підозрюваного.
- 21 квітня СБУ повідомила про підозру ексрозвіднику Роману Червінському. У матеріалах Служби безпеки йдеться, що Роман Червінський та ще кілька військових вирішили провести «операцію» з викрадення російського літака без згоди держорганів і спецслужб.
- 20 квітня стало відомо, що Служба безпеки України порушила кримінальну справу через безуспішну операцію українських військових з викрадення російського літака. План полягав у тому, що завербований російський пілот залетить в Україну, де його зустрінуть українці, допоможуть йому заховатися та заплатять.
- За два дні після спроби викрадення літака ФСБ росії заявила, що нібито зірвала операцію української військової розвідки. Пропагандистські російські медіа звинуватили журналіста проєкту Bellingcat Христо Грозева в участі в операції.
- Грозев у коментарі «Радіо Свобода» заперечив свою участь у будь-яких операціях спецслужб. За його словами, команда Bellingcat знімала документальний фільм-розслідування про те, як ФСБ та українські спецслужби багато років ведуть гру, намагаючись обдурити одна одну.
- У своєму Twitter Грозев додав, що його участь у цій операції зводилася до того, що він документував події для свого фільму. Розслідувач назвав спецоперацію, яку росія намагалася представити як своє досягнення, «серйозною помилкою ФСБ», адже спецслужба розкрила особи десятків офіцерів контррозвідки, їхні методи роботи та інші секретні дані.