Китай заявив про повагу до суверенітету колишніх радянських республік. Це відповідь на обурення Європи через слова китайського посла
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Getty Images / Kyodo News / Contributor
У Китаї заявили, що поважають суверенітет усіх колишніх республік Радянського Союзу після того, як це поставив під сумнів китайський посол у Франції Лу Шае.
Про це сказала речниця МЗС Китаю Мао Нін журналістам CNA.
За її словами, Китай поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність «усіх країн», дотримуючись Статуту ООН.
Також Мао Нін додала, що деякі медіа нібито помилково тлумачать позицію КНР щодо «українського питання» і «сіють розбрат» між Китаєм та іншими державами.
22 квітня посол Китаю Лу Шае в ефірі французького телеканалу LCI заявив, що пострадянські країни нібито «не мають чинного статусу, оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни», чим фактично заперечив існування таких країн, як Україна, Литва, Естонія, Казахстан тощо. На запитання, чий Крим, посол сказав, що окупований півострів був «російським спочатку», а взагалі «це складне питання».
Реакція на заяву
Посол України у Франції Вадим Омельченко написав у Twitter, що у Шае або проблеми з географією, або він ігнорує позицію Пекіну щодо відновлення миру в Україні на основі міжнародного права і принципів Статуту ООН.
Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс назвав заяву Шае яскравим поясненням того, чому держави Балтії не довіряють Китаю як «посереднику» у врегулюванні війни росії проти України.
Міністр закордонних справ Естонії Маргуса Цахкна вважає таку позицію посла «незрозумілою». МЗС Естонії викличе для розʼяснень посла Китаю і готове провести йому екскурс в історію держави.
- Раніше видання Bloomberg писало, що президент Франції за сприяння Китаю намагається посадити за стіл переговорів керівництво України та росії, хоча офіційно він казав, що зараз не час для переговорів.
- 6 квітня президент Франції Емманюель Макрон прибув до Пекіну на зустріч із китайським лідером Сі Цзіньпіном. Головною темою переговорів була війна росії проти України. Макрон закликав Китай «привести до тями» росію та сприяти переговорам. Сі Цзіньпін теж заявив про важливість переговорів і виступив проти застосування ядерної зброї в Україні. У спільній заяві Макрон і Цзіньпін закликали до відновлення миру.