У Євросоюзі тривають суперечки щодо мільйона боєприпасів для України. Брюссель очікує почути розчарування Києва
- Автор:
- Ліза Бровко
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Reuters / «Бабель»
Країни Європейського Союзу не можуть домовитися про реалізацію плану із постачання Україні мільйона боєприпасів. Через це Брюссель очікує, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловить невдоволення на зустрічі з європейськими колегами в Люксембурзі, яка відбудеться 24 квітня.
Про це пише Reuters.
Голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що попри розбіжності вже скоро блок досягне домовленості щодо другого етапу угоди про мільйон боєприпасів — він передбачає фінансування спільних закупівель Євросоюзу на мільярд євро.
Дмитро Кулеба уже говорив, що Україна розчарована нездатністю ЄС втілити рішення про спільну закупівлю боєприпасів. Найімовірніше, на сьогоднішній зустрічі він повторить це.
ЄС вирішив купувати снаряди у європейських компаній та Норвегії, але дипломати кажуть, що Франція наполягає на внутрішніх закупівлях у блоку.
Перший етап — виділення мільярда євро на компенсацію країнам, які дають боєприпаси Україні зі своїх запасів, — працює.
- 20 березня країни-члени ЄС домовилися закупити для ЗСУ мільйон боєприпасів калібру 155 мм протягом наступних 12 місяців. У ЄС три напрями: мільярд євро для негайної доставки, мільярд євро — на спільні закупівлі, а також доручення нарощувати виробничі потужності. Видання Politico писало, що члени ЄС досі розмірковують, як саме реалізувати угоду.
- 6 квітня стало відомо, що в ЄС не можуть домовитися, хто вироблятиме боєприпаси для України: європейські компанії чи зовнішні.
- Також Politico повідомляло, що Франція та Польща влаштували суперечку через те, що в ЄС не можуть домовитися про реалізацію плану із поставок Україні мільйона боєприпасів.
- Нині оборонна промисловість Євросоюзу здатна виготовляти приблизно 25 тисяч снарядів на місяць. За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, на місяць потрібно близько 90—100 тисяч боєприпасів калібру 155 і 105 мм, щоб відбивати атаки ворога та йти в контрнаступ.