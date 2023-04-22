Зернова криза: Україна і Болгарія погодили розблокування автівок на кордоні та їх розвантаження
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- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Україна і Болгарія на тлі зернової кризи погодили розблокування автівок на кордоні та їх розвантаження.
Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики України.
«Сторони обговорили ситуацію, що склалася, домовилися дочекатися рішення Єврокомісії, а потім продовжити переговори. Також міністри погодили розблокування автівок на кордоні та їх розвантаження», — йдеться в повідомленні, але жодних деталей погоджених домовленостей не навели.
- 19 квітня Болгарія оголосила, що вводить тимчасову заборону на імпорт продовольства з України, за винятком транзитних товарів. Софія заявила, що очікує на рішення, за якого українська продукція не перевантажуватиме місцевий ринок, а буде гарантовано експортуватися до інших країн.
- Раніше, 15 квітня, Польща заборонила ввозити з України зерно і десятки видів сільгосппродуктів. 16 квітня Угорщина заборонила до червня імпорт агропродукції з України. 17 квітня таке ж рішення ухвалила Словаччина. Рішення країни пояснювали напливом української сільськогосподарської продукції, від якого місцеві фермери зазнавали збитків.
- Єврокомісія планує затвердити додатковий пакет заходів підтримки фермерів ЄС, які постраждали від напливу української продукції. 23 квітня відбудуться переговори між міністрами сільського господарства Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини та заступником голови Європейської комісії Валдісом Домбровскісом.