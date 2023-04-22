Зернова криза: Україна і Болгарія погодили розблокування автівок на кордоні та їх розвантаження

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Україна і Болгарія на тлі зернової кризи погодили розблокування автівок на кордоні та їх розвантаження.

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики України.

«Сторони обговорили ситуацію, що склалася, домовилися дочекатися рішення Єврокомісії, а потім продовжити переговори. Також міністри погодили розблокування автівок на кордоні та їх розвантаження», — йдеться в повідомленні, але жодних деталей погоджених домовленостей не навели.