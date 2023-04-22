Португалія передасть Україні пʼять бронемашин
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Португалія передасть Україні пʼять броньованих рятувальних та медичних машин підтримки.
Про це Міністерство оборони Португалії повідомило за підсумками зустрічі у форматі «Рамштайн» 21 квітня.
Будуть три машини типу М113 та дві типу М577.
- Раніше Україна отримала від Португалії три танки Leopard моделі 2A6, а також бронемашини M113, електрогенератори, боєприпаси й шість гелікоптерів Ка-32, які потрапили під санкції.