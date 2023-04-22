Португалія передасть Україні пʼять бронемашин

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Португалія передасть Україні пʼять броньованих рятувальних та медичних машин підтримки.

Про це Міністерство оборони Португалії повідомило за підсумками зустрічі у форматі «Рамштайн» 21 квітня.

Будуть три машини типу М113 та дві типу М577.