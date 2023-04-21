Уряд спростив механізм направлення військових на лікування за кордон. Тепер консиліум лікарів не потрібен
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Українські військові зможуть виїжджати за кордон за спрощеною процедурою.
Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило 21 квітня.
Віднині медзаклади, в яких військові лікуються або проходять реабілітацію, зможуть самостійно визначати необхідність направлення їх на лікування за кордон. Проводити консиліум військово-медичного закладу тепер не потрібно.
Тобто медзаклад, в якому військовий перебуває на лікуванні, самостійно формуватиме висновок про необхідність направити на лікування за кордон і надсилатиме пакет документів до відповідного державного органу, що входить до складу сектору безпеки й оборони.
Таким чином, висновок про необхідність направлення захисника України на лікування за кордон ухвалюватимуть без консиліуму військово-медичного закладу.
- 11 квітня 2023 року Рада попередньо спростила умови для лікування військових і розширила перелік місць для роботи ВЛК (треба ще друге читання). Цей документ дозволяє не проводити розслідування про обставини отримання травми в зоні бойових дій. Довідка про травму (поранення, контузію, каліцтво) складається протягом 5 днів на підставі рапорту безпосереднього командира та наказу командира військової частини.
- Уряд вже розробив план з цифровізації військово-лікарської комісії. Електронний документообіг знизить навантаження на поранених військових і зменшить черги. Військово-лікарські комісії (ВЛК) визначають, чи придатна людина для служби, оцінюють стан після травм (поранення, контузії, каліцтва) та визначають необхідність реабілітації та допомоги. Ось що зміниться.