Уряд спростив механізм направлення військових на лікування за кордон. Тепер консиліум лікарів не потрібен

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Українські військові зможуть виїжджати за кордон за спрощеною процедурою.

Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило 21 квітня.

Віднині медзаклади, в яких військові лікуються або проходять реабілітацію, зможуть самостійно визначати необхідність направлення їх на лікування за кордон. Проводити консиліум військово-медичного закладу тепер не потрібно.

Тобто медзаклад, в якому військовий перебуває на лікуванні, самостійно формуватиме висновок про необхідність направити на лікування за кордон і надсилатиме пакет документів до відповідного державного органу, що входить до складу сектору безпеки й оборони.

Таким чином, висновок про необхідність направлення захисника України на лікування за кордон ухвалюватимуть без консиліуму військово-медичного закладу.