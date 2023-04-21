У Польщі планують створити центр обслуговування Leopard 2, які отримала Україна. Це погодили на «Рамштайні»

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Twitter / Олексій Резніков

За результатами засідання у форматі «Рамштайн» міністри оборони країн з «танкової коаліції» підписали протокол про наміри створити Центр технічного обслуговування танків Leopard 2, які отримала Україна.

Про це написав глава Міноборони Олексій Резніков.

Міністр оборони України подякував німецькому та польському колегам Борису Пісторіусу та Маріушу Блащаку за підтримку.