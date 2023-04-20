Естонія відправить Україні артилерійські боєприпаси калібру 155 мм — за програмою ЄС про мільйон снарядів

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Естонія відправить Україні артилерійські боєприпаси калібру 155 мм — за програмою ЄС про поставку мільйона снарядів.

Про це повідомило Міністерство оборони країни.

Також Естонія безоплатно передає ЗСУ прилади нічного бачення та боєприпаси до стрілецької зброї.

20 березня країни-члени ЄС домовилися закупити для ЗСУ мільйон боєприпасів калібру 155 мм протягом наступних 12 місяців. У ЄС три напрями: один мільярд євро для негайної доставки, один мільярд євро — на спільні закупівлі, а також доручення нарощувати виробничі потужності. Видання Politico писало, що члени ЄС досі розмірковують, як саме реалізувати угоду.