Швейцарія запровадила санкції проти «ПВК Вагнера» та повʼязаних з нею організацій
- Автор:
- Анна Холоднова
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Flickr / 波記338 Leung
Швейцарія запровадила санкції проти «ПВК Вагнера» та інформаційного агентства РІА ФАН. Обмеження набудуть чинності 20 квітня о 18:00.
Про це повідомили в уряді Швейцарії.
Власником обох організацій вважають «кухаря путіна» Євгена Пригожина. РІА ФАН займається російською пропагандою, підтримує дії Кремля та поширює дезінформацію про війну в Україні.
Таким чином Швейцарія приєдналася до обмежень, запроваджених Європейським Союзом.
10 квітня 2023 року ЄС увів заборону на трансляцію та рекламу російських пропагандистських телеканалів RT Arabic і Sputnik Arabic. Федеральна рада Швецарії вважає, що було б ефективніше протистояти дезінформації, ніж забороняти телеканали. Тому в Швейцарії їх не блокуватимуть, але там заборонять транслювати рекламу.
- У лютому цього року Верховна Рада України визнала «ПВК Вагнера» і всі інші російські приватні військові компанії терористичними організаціями.
- До цього Мінфін США визнав «ПВК Вагнера» транснаціональною злочинною організацією та наклав на неї санкції.