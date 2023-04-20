Швейцарія запровадила санкції проти «ПВК Вагнера» та повʼязаних з нею організацій

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Швейцарія запровадила санкції проти «ПВК Вагнера» та інформаційного агентства РІА ФАН. Обмеження набудуть чинності 20 квітня о 18:00.

Про це повідомили в уряді Швейцарії.

Власником обох організацій вважають «кухаря путіна» Євгена Пригожина. РІА ФАН займається російською пропагандою, підтримує дії Кремля та поширює дезінформацію про війну в Україні.

Таким чином Швейцарія приєдналася до обмежень, запроваджених Європейським Союзом.

10 квітня 2023 року ЄС увів заборону на трансляцію та рекламу російських пропагандистських телеканалів RT Arabic і Sputnik Arabic. Федеральна рада Швецарії вважає, що було б ефективніше протистояти дезінформації, ніж забороняти телеканали. Тому в Швейцарії їх не блокуватимуть, але там заборонять транслювати рекламу.