У NASA спростували інформацію, що їхній супутник міг упасти над Києвом
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Billy Brown / Flickr
Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) спростувало інформацію про те, що їхній супутник міг бути причиною спалахів над Києвом.
Про це представник NASA Роб Маргрета розповів у коментарі BBC.
Там наголосили, що супутник RHESSI все ще перебував на орбіті, коли над Києвом побачили спалахи.
Він також зазначив, що NASA та Міноборони США продовжували відстежувати траєкторію руху супутника.
- У Києві та області ввечері 19 квітня було видно невідомі спалахи. Після цього одразу оголосили повітряну тривогу. У Київській міській військовій адміністрації пояснили, що спалахи сталися від падіння супутника NASA. У Повітряних силах теж зазначили, що спалахи повʼязані з падінням супутника або метеорита — але це ще уточнюється.
- 17 квітня дослідники попереджали, що цього тижня на Землю впаде 270-кілограмовий супутник NASA, який вивчав Сонце з 2002 року. Його вивели з експлуатації у 2018 році. Більша частина цієї маси мала перетворитися на попіл і пару під час падіння. Дослідники оцінили ризик шкоди для будь-кого на Землі як низький — приблизно 1 з 2 467.