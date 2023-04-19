WP: Meta скоротить тисячі інженерів та інших технічних працівників

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Компанія Meta готується розпочати скорочення серед висококваліфікованих співробітників, зокрема інженерів та інших технічних працівників.

У внутрішній службовій записці, отриманій The Washington Post, керівник відділу кадрів Meta Лорі Голер написала, що сьогодні компанія почне повідомляти працівникам про звільнення. Скорочення торкнуться Facebook, WhatsApp, Instagram і Reality Labs, де працюють над розробкою віртуальної реальності та обладнанням Quest.

Цей крок є частиною кампанії зі скорочення витрат, яка в підсумку призведе до скорочення 10 тисяч посад у компанії. Наступний раунд скорочень відбудеться в травні.

У службовій записці, розісланій менеджерам, зазначається, що команди будуть реорганізовані.

Компанія планує звільнити тисячі висококваліфікованих співробітників, таких як інженери та інший технічний персонал, які допомагають створювати продукти компанії, за словами джерел.