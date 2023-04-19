Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що ЗРК Patriot прибули до України
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Wikimedia
Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що зенітно-ракетні комплекси Patriot прибули до України. Він наголосив, що українські захисники максимально швидко змогли їх освоїти.
Про це він написав у своєму Twitter.
Резніков розповів, що просив про Patriot ще у серпні 2021 року під час візиту до США, коли був віцепремʼєром та міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Але тоді західні партнери казали, що це неможливо.
«Але неможливе можливо. Сьогодні наше прекрасне українське небо стає більш безпечним, тому що в Україну прибули системи ППО Patriot. Наші захисники максимально швидко їх освоїли. І наші партнери дотримали слова», — зазначив він.
- 21 грудня 2022 року США оголосили про новий пакет військової допомоги для України, який включає батарею ЗРК Patriot. У січні стало відомо, що Німеччина передасть додаткову батарею Patriot, Нідерланди — ще дві пускові установки до Patriot. У січні міністр оборони України Олексій Резніков розповідав, що американці навчать українських офіцерів керувати Patriot за 10 тижнів.