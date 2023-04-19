Болгарія також заборонила імпорт агропродукції з України
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Lutz Wernitz / Unsplash
Болгарія стала четвертою країною ЄС, яка заборонила імпорт агропродукції з України. Раніше такі рішення ухвалили Польща, Угорщина та Словаччина.
Про це пише BNR.
Ця заборона буде тимчасовою — але вона не стосуватиметься транзиту. Тобто Болгарія дозволить перевозити українську агропродукцію своєю територією.
«Основна причина полягає в тому, що за останній рік, всупереч ідеї так званих коридорів солідарності, значні обсяги продовольства залишилися в країні та порушили основні виробничо-торговельні ланцюжки. Якщо така тенденція збережеться і навіть посилиться, що цілком реально після введених аналогічних заборон з боку інших країн, це може призвести до надзвичайно серйозних наслідків для болгарського бізнесу», — сказав в. о. премʼєр-міністра Болгарії Гилиб Донев.
Він сподівається, що «Брюссель почує та зрозуміє позиції» інших країн-членів ЄС та змінить своє ставлення до цієї проблеми.
- Польща заборонила ввозити з України зерно і десятки видів сільгосппродуктів. Голова правлячої партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський заявив, що рішення ухвалили з урахуванням «асиметрії між польським та українським сільським господарством, що є наслідком якості землі, значно нижчої оплати праці в Україні та того факту, що в Україні переважно на великих площах працюють міжнародні компанії з розгалуженою інфраструктурою».
- Раніше Брюссель запропонував €56,3 мільйона як компенсацію постраждалим фермерам країн-сусідів України, але цю суму назвали надто маленькою. Польський уряд у лютому цього року запровадив держсубсидії для аграріїв, проте ситуацію це не покращило.
- 16 квітня Угорщина слідом за Польщею тимчасово заборонила імпорт агропродукції з України. Заборона триватиме до 30 червня. А 17 квітня аналогічне рішення ухвалила Словаччина.
- У Єврокомісії відреагували на такі рішення. Односторонні дії щодо торгівлі з боку держав-членів ЄС назвали неприйнятними. Єврокомісія планує затвердити додатковий пакет заходів підтримки фермерів ЄС, які «постраждали» від напливу української сільськогосподарської продукції.
- Увечері 18 квітня перший віцепремʼєр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна домовилася з Польщею про відновлення транзиту агропродукції. Його розблокують у ніч з четверга 21 квітня на пʼятницю 22 квітня.