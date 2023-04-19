Болгарія також заборонила імпорт агропродукції з України

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Lutz Wernitz / Unsplash

Болгарія стала четвертою країною ЄС, яка заборонила імпорт агропродукції з України. Раніше такі рішення ухвалили Польща, Угорщина та Словаччина.

Про це пише BNR.

Ця заборона буде тимчасовою — але вона не стосуватиметься транзиту. Тобто Болгарія дозволить перевозити українську агропродукцію своєю територією.

«Основна причина полягає в тому, що за останній рік, всупереч ідеї так званих коридорів солідарності, значні обсяги продовольства залишилися в країні та порушили основні виробничо-торговельні ланцюжки. Якщо така тенденція збережеться і навіть посилиться, що цілком реально після введених аналогічних заборон з боку інших країн, це може призвести до надзвичайно серйозних наслідків для болгарського бізнесу», — сказав в. о. премʼєр-міністра Болгарії Гилиб Донев.

Він сподівається, що «Брюссель почує та зрозуміє позиції» інших країн-членів ЄС та змінить своє ставлення до цієї проблеми.