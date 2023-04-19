ЄС запустив механізм для виконання угоди про нормалізацію між Сербією та Косовом

Новини

Westend61 / Getty Images

Європейський Союз разом із Сербією та Косовом створили Спільний моніторинговий комітет, який відстежуватиме виконання угоди про нормалізацію відносин. Також країни призначили туди своїх представників.

Про це пише Європейська служба з зовнішніх справ.

«ЄС, як посередник діалогу між Белградом і Приштиною, разом із Косовом та Сербією як сторонами діалогу про нормалізацію відносин, сьогодні створили Спільний моніторинговий комітет для спостереження за реалізацією угоди про шлях до нормалізації між Косовом та Сербією», — йдеться у заяві.

Косово у цьому комітеті представлятиме посол у Брюсселі Агрон Байрамі, а Сербію — головний переговірник Петар Петкович. Комітет збиратиметься регулярно, в Брюсселі.

Технічне завдання комітету допрацюють і затвердять на першому засіданні. Його планують провести після наступної зустрічі на високому рівні, яка відбудеться 2 травня у Брюсселі.