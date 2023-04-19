ЄС запустив механізм для виконання угоди про нормалізацію між Сербією та Косовом
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Westend61 / Getty Images
Європейський Союз разом із Сербією та Косовом створили Спільний моніторинговий комітет, який відстежуватиме виконання угоди про нормалізацію відносин. Також країни призначили туди своїх представників.
Про це пише Європейська служба з зовнішніх справ.
«ЄС, як посередник діалогу між Белградом і Приштиною, разом із Косовом та Сербією як сторонами діалогу про нормалізацію відносин, сьогодні створили Спільний моніторинговий комітет для спостереження за реалізацією угоди про шлях до нормалізації між Косовом та Сербією», — йдеться у заяві.
Косово у цьому комітеті представлятиме посол у Брюсселі Агрон Байрамі, а Сербію — головний переговірник Петар Петкович. Комітет збиратиметься регулярно, в Брюсселі.
Технічне завдання комітету допрацюють і затвердять на першому засіданні. Його планують провести після наступної зустрічі на високому рівні, яка відбудеться 2 травня у Брюсселі.
- 18 березня Косово і Сербія погодили план нормалізації відносин. Ця угода зобовʼязує Косово негайно розпочати переговори про надання сербській громаді в Косові відповідного рівня самоврядування. Протягом 30 днів Белград і Приштина мають створити спільний моніторинговий комітет під головуванням ЄС. Сторони також погодилися терміново схвалити декларацію про зниклих безвісти. Зі свого боку ЄС протягом 150 днів організує донорську конференцію з інвестиційної та фінансової допомоги Косову та Сербії. Але поки сторони не виконають всі положення угоди з нормалізації відносин, жодних виплат не буде.
- 27 лютого в Брюсселі відбулася перша зустріч високого рівня в рамках діалогу Белград — Приштина. Темою зустрічі була європейська пропозиція щодо нормалізації відносин між Косовом та Сербією. Згідно з планом (ось він), сторони мають розвивати нормальні, добросусідські відносини одна з одною на основі рівноправності, а також взаємно визнати документи та національні символи, включно з паспортами, дипломами, номерними знаками та митними печатками. Однак тоді Вучич також заявив, що не підпише план для нормалізації відносин з Косовом — через пункти, що стосуються взаємного визнання та вступу Косова до ООН.