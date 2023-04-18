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Суд збільшив заставу другому організатору пʼяних вечірок у Києві. Його відправили в СІЗО

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Київський апеляційний суд призначив другому організатору пʼяних вечірок у столиці 600 тисяч гривень застави.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов. Імʼя фігуранта він не назвав.

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22-річного уродженця Івано-Франківщини доставили в СІЗО. Досудове розслідування триває.