Суд збільшив заставу другому організатору пʼяних вечірок у Києві. Його відправили в СІЗО
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- Анна Холоднова
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Київський апеляційний суд призначив другому організатору пʼяних вечірок у столиці 600 тисяч гривень застави.
Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов. Імʼя фігуранта він не назвав.
22-річного уродженця Івано-Франківщини доставили в СІЗО. Досудове розслідування триває.
- Наприкінці січня стало відомо, що в Києві хлопці влаштовували вечірки з дівчатами, на яких накачували їх алкоголем і транквілізаторами, від чого дівчата непритомніли. Хлопці знімали порновідео та поширювали їх у соцмережах.
- 1 лютого поліція прийшла з обшуками до організаторів цих вечірок, повідомила про підозру двом із них, ще шестеро учасників вечірки отримали повістки до військкомату.
- 3 лютого Шевченківський райсуд Києва заарештував Ярослава Домбровського та Андрія Ярину, 24 березня — Олега Захара.