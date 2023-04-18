Німеччина повідомила, що передала Україні систему Patriot разом із ракетами
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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U.S. Army
Німеччина передала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot разом із ракетами до нього.
Про це свідчать дані на сайті уряду Німеччини.
Наприкінці березня Пентагон повідомив, що українські військові завершили навчання на Patriot. Група із 65 українських солдатів навчалась на американській базі Форт-Сіллі у штаті Оклахома.
- 21 грудня 2022 року США оголосили про новий пакет військової допомоги для України, який включає батарею ЗРК Patriot. У січні стало відомо, що Німеччина передасть додаткову батарею Patriot, Нідерланди — ще дві пускові установки до Patriot. У січні міністр оборони України Олексій Резніков розповідав, що американці навчать українських офіцерів керувати Patriot за 10 тижнів.