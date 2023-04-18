У МЗС відреагували на скандальні заяви президента Бразилії про завершення війни та запросили його до України

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У Міністерстві закордонних справ України знову відреагували на скандальні заяви президента Бразилії Лули да Сілви про можливі шляхи завершення війни. Там назвали неприпустимим, що агресора та жертву ставлять на одну шальку терезів.

Про це написав речник МЗС Олег Ніколенко.

«Україна із зацікавленістю спостерігає за зусиллями президента Бразилії із пошуку рішення для припинення війни. Водночас не відповідає реальному стану речей підхід, за яким жертва й агресор ставляться на однакові шальки терезів, а країни, які допомагають Україні захиститися від смертоносної агресії, звинувачуються в заохоченні війни», — пояснив він.

Ніколенко нагадав, що загарбницька війна триває на українській території, а тому саме Україна насамперед зацікавлена в мирі. Також у МЗС підтвердили, що запросили да Сілву відвідати Україну, щоб він на власні очі побачив сутність російської агресії.