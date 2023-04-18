У МЗС відреагували на скандальні заяви президента Бразилії про завершення війни та запросили його до України
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Geraint Rowland Photography / Getty Images
У Міністерстві закордонних справ України знову відреагували на скандальні заяви президента Бразилії Лули да Сілви про можливі шляхи завершення війни. Там назвали неприпустимим, що агресора та жертву ставлять на одну шальку терезів.
Про це написав речник МЗС Олег Ніколенко.
«Україна із зацікавленістю спостерігає за зусиллями президента Бразилії із пошуку рішення для припинення війни. Водночас не відповідає реальному стану речей підхід, за яким жертва й агресор ставляться на однакові шальки терезів, а країни, які допомагають Україні захиститися від смертоносної агресії, звинувачуються в заохоченні війни», — пояснив він.
Ніколенко нагадав, що загарбницька війна триває на українській території, а тому саме Україна насамперед зацікавлена в мирі. Також у МЗС підтвердили, що запросили да Сілву відвідати Україну, щоб він на власні очі побачив сутність російської агресії.
- Президент Бразилії Лула да Сілва запропонував віддати росії окупований Крим, щоб припинити її війну проти України. У МЗС України відповіли, що немає жодної причини поступатися своїми землями. Згодом він зазначив, що США мають припинити «заохочувати війну» в Україні та «почати говорити про мир». Також Лула да Сілва заявив, що ані путін, ані Зеленський не виступають із жодними мирними ініціативами.
- У травні 2022 року Лула да Сілва в інтервʼю TIME заявив, що у вторгненні росії в Україну винен не лише путін, але й США, ЄС і Зеленський. Він казав, що Україна мала відмовитися від шляху до ЄС і НАТО, а натомість домовлятися з росією.
- На початку 2023 року да Сілва відмовився передати Україні снаряди для зеніток Gepard, а згодом заявив, що хоче стати посередником між Україною та росією для завершення війни.