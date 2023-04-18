Єврокомісія готує план допомоги фермерам, які «постраждали» від української агропродукції
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Європейська комісія планує затвердити додатковий пакет заходів підтримки фермерів ЄС, які «постраждали» від напливу української сільськогосподарської продукції. Перший пакет у розмірі €56 мільйонів вже виділяли наприкінці березня.
«Ми зараз працюємо над другим пакетом заходів, у рамках якого ми продовжуватимемо підтримувати ці країни, які постраждали від постачання з України», — заявив представник Єврокомісії.
Як зазначає «Польське радіо», вартість другого пакета допомоги сягне €100 мільйонів. Його отримають фермери з пʼяти країн. Польща з цього пакета матиме третину — близько €30 мільйонів.
Паралельно Єврокомісія проводить переговори з Польщею та Угорщиною щодо запровадженої заборони на імпорт зерна з України. А у вівторок 25 квітня це буде однією з тем зустрічі міністрів сільського господарства ЄС у Люксембурзі.
Гроші на фінансову підтримку фермерів надійдуть з бюджету ЄС, з антикризового резерву. Пʼять країн матимуть можливість подвоїти цю суму за рахунок дотацій з національних бюджетів.
- Польща заборонила ввозити з України зерно і десятки видів сільгосппродуктів. Голова правлячої партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський заявив, що рішення ухвалили з урахуванням «асиметрії між польським та українським сільським господарством, що є наслідком якості землі, значно нижчої оплати праці в Україні і, нарешті, факту, що в Україні, в основному, на великих площах працюють міжнародні компанії з розгалуженою інфраструктурою».
- Раніше Брюссель запропонував €56,3 мільйона як компенсацію постраждалим фермерам країн-сусідів України, але цю суму назвали надто маленькою. Польський уряд у лютому цього року запровадив держсубсидії для аграріїв, проте ситуацію це не покращило.
- 16 квітня Угорщина слідом за Польщею тимчасово заборонила імпорт агропродукції з України. Заборона триватиме до 30 червня. А 17 квітня аналогічне рішення ухвалила Словаччина.
- У Єврокомісії відреагували на такі рішення. Односторонні дії щодо торгівлі з боку держав-членів ЄС назвали неприйнятними.