У Пентагоні кажуть, що результати перевірки зливу документів будуть готові за 45 днів

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Alex Wong / Staff

У Пентагоні заявили, що перші висновки про злив секретних документів отримають протягом 45 днів. Там досі намагаються встановити його масштаби.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони США.

Речниця Пентагону Сабріна Сінгх зазначила, що там «продовжують проводити щоденні наради для вивчення обсягу і масштабу цього витоку, а також для забезпечення вжиття відповідних заходів щодо помʼякшення наслідків».

Міністр оборони США Ллойд Остін доручив провести перевірку безпеки та процедур під час роботи з секретними документами. Перші висновки та рекомендації він отримає протягом 45 днів.

Водночас координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі зазначив, що документи, які потрапили в мережу після витоку з Пентагону, можуть бути підробкою.