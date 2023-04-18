У Пентагоні кажуть, що результати перевірки зливу документів будуть готові за 45 днів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Alex Wong / Staff
У Пентагоні заявили, що перші висновки про злив секретних документів отримають протягом 45 днів. Там досі намагаються встановити його масштаби.
Про це йдеться на сайті Міністерства оборони США.
Речниця Пентагону Сабріна Сінгх зазначила, що там «продовжують проводити щоденні наради для вивчення обсягу і масштабу цього витоку, а також для забезпечення вжиття відповідних заходів щодо помʼякшення наслідків».
Міністр оборони США Ллойд Остін доручив провести перевірку безпеки та процедур під час роботи з секретними документами. Перші висновки та рекомендації він отримає протягом 45 днів.
Водночас координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі зазначив, що документи, які потрапили в мережу після витоку з Пентагону, можуть бути підробкою.
- 6 квітня стало відомо, що в соцмережах (Twitter і Telegram) опублікували засекречені військові документи, які стосуються контрнаступу Сил оборони України у війні проти росії, а 7 квітня стало відомо, що в мережі опублікували другу партію секретних документів американської влади. У них ідеться не лише про Україну, але й про діяльність США в Індо-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході, дії для боротьби з тероризмом і суперництво з Китаєм.
- 9 квітня Bellingcat повідомив, що документи з Пентагону почали зʼявлятися в інтернеті ще в січні 2023 року на деяких Discord-серверах, де спілкувалися фанати відеоігор.
- 10 квітня в Пентагоні підтвердили, що через витік документів публічною стала «дуже чутлива секретна» інформація. 13 квітня ФБР заарештувало підозрюваного у витоку секретних даних Пентагону — 21-річного Джека Тейшейру.