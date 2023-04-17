Мінспорту оприлюднило список російських і білоруських спортсменів, які підтримують війну росії проти України
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / NurPhoto / Contributor
Міністерство молоді та спорту опублікувало список спортсменів з росії та Білорусі, які підтримують російську агресію проти України.
У списку, укладеному англійською мовою, є 23 атлети, серед яких футболіст Роман Широков, шахіст Сергій Карякін, лижники Олександр Большунов та Олександр Легков, плавець Євгеній Рилов, художня гімнастка Аліна Кабаєва та інші.
На кожного з 23 російських і білоруських атлетів створили «портфоліо» з доказами їхньої підтримки війни росії проти України.
Поки що не відомо, чи це повний список від Мінспорту, чи його ще доповнюватимуть.
- Раніше Мінспорту, за рішенням уряду, заборонило збірним України брати участь у змаганнях, де будуть росіяни чи білоруси. Рекомендацію допустити тих до змагань підтримав голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.
- У січні 2023 року Міжнародний олімпійський комітет рекомендував дозволити росіянам і білорусам брати участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі під нейтральним прапором, а потім розкритикував рішення українського уряду не допустити спортсменів до відбіркових змагань на Олімпіаду-2024, спільних із росіянами та білорусами. МОК заявив, що «уряди не вирішують, які спортсмени можуть брати участь у яких міжнародних змаганнях».
- Проти допуску росіян і білорусів до міжнародних спортивних змагань через війну в Україні виступили 35 країн.