Мінспорту оприлюднило список російських і білоруських спортсменів, які підтримують війну росії проти України

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Міністерство молоді та спорту опублікувало список спортсменів з росії та Білорусі, які підтримують російську агресію проти України.

У списку, укладеному англійською мовою, є 23 атлети, серед яких футболіст Роман Широков, шахіст Сергій Карякін, лижники Олександр Большунов та Олександр Легков, плавець Євгеній Рилов, художня гімнастка Аліна Кабаєва та інші.

На кожного з 23 російських і білоруських атлетів створили «портфоліо» з доказами їхньої підтримки війни росії проти України.

Поки що не відомо, чи це повний список від Мінспорту, чи його ще доповнюватимуть.