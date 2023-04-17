Апеляційний суд арештував одного з організаторів «пʼяних вечірок» у Києві

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Andrii Nebytov/Telegram

Київський апеляційній суд арештував одного з організаторів «пʼяних вечірок», збільшивши розмір застави до 536 800 гривень.

Про це 17 квітня повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Імені фігуранта не назвав, але додав, що хлопець був одним з організаторів вечірок.