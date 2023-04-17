Апеляційний суд арештував одного з організаторів «пʼяних вечірок» у Києві
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Andrii Nebytov/Telegram
Київський апеляційній суд арештував одного з організаторів «пʼяних вечірок», збільшивши розмір застави до 536 800 гривень.
Про це 17 квітня повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
Імені фігуранта не назвав, але додав, що хлопець був одним з організаторів вечірок.
- Наприкінці січня стало відомо, що в Києві хлопці влаштовували вечірки з дівчатами, на яких накачували їх алкоголем та транквілізаторами, від чого дівчата непритомніли. Хлопці знімали порновідео та поширювали їх у соцмережах.
- 1 лютого поліція прийшла з обшуками до організаторів цих вечірок, повідомила про підозру двом з них, ще шестеро учасників вечірки отримали повістки до військкомату.
- 3 лютого Шевченківський райсуд Києва арештував Ярослава Домбровського та Андрія Ярину, 24 березня — Олега Захара.