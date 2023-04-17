Росія знову заблокувала інспекції суден у Босфорі. «Зернова угода» під загрозою

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Lutz Wernitz / Unsplash

Росія вдруге заблокувала інспекції суден у територіальних водах Туреччини, повідомляють у Міністерстві інфраструктури України.

З 10 квітня російська сторона в односторонньому порядку припинила реєстрацію суден, які подають українські порти для формування інспекційного плану.

Натомість росіяни формують власний план інспекцій, вибираючи суда з черги на свій розсуд. Через це вдруге за девʼять місяців роботи «зернової угоди» немає інспекційного плану, а жодне судно не проінспектоване. Це загрожує роботі ініціативи.

Від листопада 2022 року росіяни під різними приводами саботують та затягують інспекції — через це світовий ринок не доотримав 15—18 млн тонн української агропродукції.

З квітня 2023 року російська сторона намагається навʼязати власні критерії визначення конкретних суден, що працюватимуть у рамках «зернової угоди». Зокрема, з 14 квітня росіяни без жодних пояснень відмовляють у реєстрації трьох суден (два з яких прямують на Китай), на які вже очікує вантаж в українському порту «Південний».