У «Києві Цифровому» проголосували за нові топоніми — результати

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У застосунку «Київ Цифровий» завершилося голосування за перейменування 27 міських обʼєктів, нинішні назви яких повʼязані з рф та її сателітами.

Кияни хочуть змінити назву Повітрофлотського проспекту й однойменної вулиці на рекомендований експертною комісією варіант «Повітрянофлотський» і «Повітрянофлотська». За таке перейменування вулиці проголосували 62% опитаних, а за зміну назви проспекту — 38%. Інші 30% хотіли, аби цей проспект називався «Європейського Союзу».

Ще один київський проспект мешканці столиці хочуть називати на честь Європейського Союзу (44%), а саме нинішній проспект Правди. У цьому районі вже є житловий масив «Варшавський», є проспекти Свободи, Георгія Гонгадзе, Василя Порика, вулиці Родини Крістерів і Всеволода Змієнка, зʼявиться станція метро «Варшавська».

Щодо інших топонімів голосували так:

сквер імені Чкалова — Літературний (42%);

вулиця Салтикова-Щедріна — вулиця Сергія Миронова (34%, 31% голосів мав варіант «Дмитра Донцова»);

(34%, 31% голосів мав варіант «Дмитра Донцова»); 1-й провулок Крилова — Бахмутський (75%);

2-й провулок Крилова — Джмелиний (58%);

3-й провулок Крилова — Щучий (48%);

вулиця Лермонтовська — Сергія Виноградського (29%, ще 26% віддали голос за варіант «Володимира Турця»);

вулиця Пржевальського — Володимира Кубійовича (29%, ще 24% голосів отримала назва «Андрія Норова»);

парк імені генерала Потапова — парк Дмитра Сидорка (30%, ще 28% за Гетьмана Петра Дорошенка);

(30%, ще 28% за Гетьмана Петра Дорошенка); вулиця Комбінатна — Дениса Рачінського (36%);

(36%); вулиця Отто Шмідта — Володимира Мономаха (51%);

парк імені Пушкіна — Івана Багряного (36%);

вулиця Совхозна — Дунайська (48%);

вулиця Бажова — Сергія Набоки (31%);

вулиця Михайла Драгомирова — Андрія Верхогляда (69%);

(69%); провулок Ватутінський — Зазимський (54%);

вулиця Спартаківська — Бахчисарайська (59%);

сквер імені Феодори Пушиної — Воїнів ОУН (46%, також 41% киян проголосували за варіант «Героїв Ірпеня»);

сквер Трудової слави — Павла Горянського (38%, а 37% — за варіант «Святослава Шрамченка»);

вулиця Гвардійська — Карпатської Січі (74%);

вулиця Миколи Краснова — Гетьмана Кирила Розумовського (45%);

вулиця Травнева — Качина (71%);

вулиця Олександра Блока — Майка Йогансена (21%);

вулиця Маяковського — Тараса Коваля (32%, ще 28% «за» Юрія Дрогобича);

(32%, ще 28% «за» Юрія Дрогобича); парк «Таращанець» — Таврійський (39%).

Більшість назв, які обрали жителі Києва, рекомендувала експертна комісія. Тепер їх має затвердити комісія Київської міської ради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій.