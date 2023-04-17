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У «Києві Цифровому» проголосували за нові топоніми — результати

Автор:
Ліза Бровко
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Getty Images

У застосунку «Київ Цифровий» завершилося голосування за перейменування 27 міських обʼєктів, нинішні назви яких повʼязані з рф та її сателітами.

Кияни хочуть змінити назву Повітрофлотського проспекту й однойменної вулиці на рекомендований експертною комісією варіант «Повітрянофлотський» і «Повітрянофлотська». За таке перейменування вулиці проголосували 62% опитаних, а за зміну назви проспекту — 38%. Інші 30% хотіли, аби цей проспект називався «Європейського Союзу».

Ще один київський проспект мешканці столиці хочуть називати на честь Європейського Союзу (44%), а саме нинішній проспект Правди. У цьому районі вже є житловий масив «Варшавський», є проспекти Свободи, Георгія Гонгадзе, Василя Порика, вулиці Родини Крістерів і Всеволода Змієнка, зʼявиться станція метро «Варшавська».

Щодо інших топонімів голосували так:

Більшість назв, які обрали жителі Києва, рекомендувала експертна комісія. Тепер їх має затвердити комісія Київської міської ради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій.