Словаччина передала Україні 13 обіцяних винищувачів МіГ-29

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Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що його країна передала Україні всі 13 обіцяних винищувачів МіГ-29.

Про це повідомило Міністерство оборони Словаччини.

За словами Надя, літаки передавали наземним шляхом. «Величезна подяка всім залученим, тому що в таких випадках це справді важлива і складна логістична операція», — сказав він.



Перші чотири МіГ-29 Словаччина передала 23 березня. Тепер в Україну прибули інші дев’ять літаків.