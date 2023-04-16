Cуд Ірану оголосив вироки десятьом військовим через збиття літака МАУ у 2020 році
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- Анна Холоднова
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Getty Images
Cуд Ірану виніс вироки десятьом іранським військовослужбовцям через збиття українського пасажирського літака МАУ над Тегераном у 2020 році.
Про це повідомляє Al Arabia.
Командира засудили до 10 років позбавлення волі, ще девʼятьом військовим дали від одного до трьох років за ґратами.
- 8 січня 2020 року в столиці Ірану Тегерані після зльоту двома ракетами ППО був збитий пасажирський рейс МАУ PS752. Усі 176 людей на борту, зокрема 57 громадян Канади, загинули. За кілька днів Іран визнав, що його війська випадково збили літак. Розвідки США та країн Євросоюзу ще 9 січня повідомляли, що в трагедії винні військові. Українська влада заявила про відповідальність Ірану 11 січня.
- У Міністерстві оборони Ірану вважали відповідальним за трагедію оператора ракетної системи, який порушив правила ведення вогню «без дозволу». Комплекс ППО «забули» переналаштувати після переміщення, тому він помилково визначив літак як ціль.
- 17 березня 2021 року Іран оприлюднив остаточний звіт щодо авіакатастрофи. Україна назвала його цинічним і маніпулятивним. Незабаром МЗС України звинуватило Іран у маніпуляціях і відмові від співпраці в розслідуванні.
- 8 січня 2022 року Офіс генпрокурора назвав імена ймовірних виконавців злочину.