Cуд Ірану оголосив вироки десятьом військовим через збиття літака МАУ у 2020 році

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Cуд Ірану виніс вироки десятьом іранським військовослужбовцям через збиття українського пасажирського літака МАУ над Тегераном у 2020 році.

Про це повідомляє Al Arabia.

Командира засудили до 10 років позбавлення волі, ще девʼятьом військовим дали від одного до трьох років за ґратами.