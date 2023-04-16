У Єврокомісії відреагували на рішення Польщі та Угорщини про заборону імпорту українського зерна

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Reuters / «Бабель»

Односторонні дії щодо торгівлі з боку держав-членів ЄС є неприйнятними, заявив речник Європейської комісії. Таким чином він відреагував на рішення Угорщини і Польщі тимчасово заборонити імпорт агропродукції з України.

Про це пише Reuters.

«Ми знаємо, що Польща й Угорщина оголосили про заборону імпорту зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України. У цьому контексті важливо підкреслити, що торгова політика є винятковою компетенцією ЄС, і тому односторонні дії неприйнятні... У такі складні часи вкрай важливо координувати та узгоджувати всі рішення всередині ЄС», — йдеться в заяві, яку цитує агентство.