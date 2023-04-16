У Єврокомісії відреагували на рішення Польщі та Угорщини про заборону імпорту українського зерна
- Автор:
- Анна Холоднова
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Reuters / «Бабель»
Односторонні дії щодо торгівлі з боку держав-членів ЄС є неприйнятними, заявив речник Європейської комісії. Таким чином він відреагував на рішення Угорщини і Польщі тимчасово заборонити імпорт агропродукції з України.
Про це пише Reuters.
«Ми знаємо, що Польща й Угорщина оголосили про заборону імпорту зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України. У цьому контексті важливо підкреслити, що торгова політика є винятковою компетенцією ЄС, і тому односторонні дії неприйнятні... У такі складні часи вкрай важливо координувати та узгоджувати всі рішення всередині ЄС», — йдеться в заяві, яку цитує агентство.
- Польща заборонила ввозити з України зерно і десятки видів сільгосппродуктів. Голова правлячої партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський заявив, що рішення ухвалили з урахуванням «асиметрії між польським та українським сільським господарством, що є наслідком якості землі, значно нижчої оплати праці в Україні і, нарешті, факту, що в Україні, в основному, на великих площах працюють міжнародні компанії з розгалуженою інфраструктурою».
- Раніше Брюссель запропонував €56,3 мільйона як компенсацію постраждалим фермерам країн-сусідів України, але цю суму назвали надто маленькою. Польський уряд у лютому цього року запровадив держсубсидії для аграріїв, проте ситуацію це не покращило.
- Польські фермери навіть погрожували зірвати візит президента Зеленського до Польщі через зернову кризу, бо вважали, що влада не виконала їхніх вимог.
- 5 квітня 2023 року міністр сільського господарства Польщі пішов у відставку через кризу з українським зерном. У той же день президент Зеленський відвідував Польщу і там заявив, що сторони узгодили вирішення кризи і «знайшли вихід», проте вже 9 квітня Польща заявила, що зупиняє експорт українського зерна щонайменше до липня, а тепер його взагалі заборонили.
- 16 квітня Угорщина слідом за Польщею тимчасово заборонила імпорт агропродукції з України. Заборона триватиме до 30 червня.