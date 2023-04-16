Угорщина слідом за Польщею заборонила імпорт агропродукції з України

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Угорщина слідом за Польщею тимчасово заборонила імпорт агропродукції з України. Заборона триватиме до 30 червня.

Про це заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь, пише 24.hu.

«Уряд зобовʼязується представляти інтереси угорських фермерів, і за відсутності дієвих заходів з боку ЄС, він, як і Польща, тимчасово заборонить імпорт зернових та олійних культур з України та деяких інших сільськогосподарських продуктів в Угорщину», — пояснив він.

За його словами, продовження нинішніх ринкових тенденцій завдає шкоди угорським фермерам. Він пояснив, що Україна почала експортувати на європейський ринок велику кількість мʼяса, яєць, меду, а також зернові та олійні культури, які виготовляються не за європейськими стандартами — а, отже, мають низькі виробничі витрати. Це заважає збуту продукції європейським фермерам.

Міністр наголосив, що до 30 червня ЄС має знайти рішення щодо української продукції.