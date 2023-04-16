Угорщина слідом за Польщею заборонила імпорт агропродукції з України
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty Images / «Бабель»
Угорщина слідом за Польщею тимчасово заборонила імпорт агропродукції з України. Заборона триватиме до 30 червня.
Про це заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь, пише 24.hu.
«Уряд зобовʼязується представляти інтереси угорських фермерів, і за відсутності дієвих заходів з боку ЄС, він, як і Польща, тимчасово заборонить імпорт зернових та олійних культур з України та деяких інших сільськогосподарських продуктів в Угорщину», — пояснив він.
За його словами, продовження нинішніх ринкових тенденцій завдає шкоди угорським фермерам. Він пояснив, що Україна почала експортувати на європейський ринок велику кількість мʼяса, яєць, меду, а також зернові та олійні культури, які виготовляються не за європейськими стандартами — а, отже, мають низькі виробничі витрати. Це заважає збуту продукції європейським фермерам.
Міністр наголосив, що до 30 червня ЄС має знайти рішення щодо української продукції.
- Польща заборонила ввозити з України зерно і десятки видів сільгосппродуктів. Голова правлячої партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський заявив, що рішення ухвалили з урахуванням «асиметрії між польським та українським сільським господарством, що є наслідком якості землі, значно нижчої оплати праці в Україні і, нарешті, факту, що в Україні, в основному, на великих площах працюють міжнародні компанії з розгалуженою інфраструктурою».
- Раніше Брюссель запропонував €56,3 мільйона як компенсацію постраждалим фермерам країн-сусідів України, але цю суму назвали надто маленькою. Польський уряд у лютому цього року запровадив держсубсидії для аграріїв, проте ситуацію це не покращило.
- Польські фермери навіть погрожували зірвати візит президента Зеленського до Польщі через зернову кризу, бо вважали, що влада не виконала їхніх вимог.
- 5 квітня 2023 року міністр сільського господарства Польщі пішов у відставку через кризу з українським зерном. У той же день президент Зеленський відвідував Польщу і там заявив, що сторони узгодили вирішення кризи і «знайшли вихід», проте вже 9 квітня Польща заявила, що зупиняє експорт українського зерна щонайменше до липня, а тепер його взагалі заборонили.