У Нідерландах дозволять евтаназію для невиліковно хворих дітей віком до 12 років

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Уряд Нідерландів погодився змінити закон про евтаназію, щоб уперше охопити невиліковно хворих дітей віком від 1 до 12 років.

Про це повідомляє NL Times.

Міністр охорони здоровʼя Ернст Койперс очікує, що ухвалу реалізують протягом року. Нові рекомендації, імовірно, застосовуватимуться лише до 5—10 дітей на рік, для яких «припинення життя є єдиним життєздатним способом позбавитися безнадійних і нестерпних страждань».

Ідеться про дітей, хвороби яких настільки тяжкі, що смерть неминуча й очікується найближчим часом. Після припинення життя наглядовий комітет і прокуратура перевірять, чи провели процедуру з належною увагою.

Закон про евтаназію вже дозволяє дорослим і дітям від 12 років припинити життя, якщо вони нестерпно і безнадійно страждають. Закон вважає їх здатними зрозуміти свій стан і серйозність свого рішення.

Але в Нідерландах наразі немає жодних офіційних правил, щоб позбавити тяжкохворих і невиліковно хворих дітей віком від 1 до 12 років від страждань. Дослідження, проведене у 2019 році, показало велику потребу у можливості припинення життя дітей цієї вікової групи, які страждають «безнадійно і нестерпно». У дослідженні батьки описували, що вони не мали вибору, тоді як їхні діти годинами кричали в агонії чи страждали від майже безперервних нападів.

У 2002 році Нідерланди дозволили евтаназію. Відтоді цією можливістю скористалась понад 91 тисяча людей.

Поки Бельгія — єдина у світі країна, де закон дозволяє евтаназію неповнолітнім без обмеження у віці. Дитина має бути у свідомому стані, щоб попросити про евтаназію, а її батьки мають дати на це згоду. Закон дозволяє евтаназію дітей із 2014 року.