Міністр оборони Резніков: Злиті документи Пентагону є сумішшю «правди та неправди», але вони вже не актуальні

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Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що секретні документи Пентагону, які зʼявилися в інтернеті, — це суміш правди та неправди.

Про це пише Sky News.

За його словами, навіть та правдива інформація, яка містилася в документах, все одно вже втратила актуальність.

Резніков вважає, що витік документів став інформаційною операцією, спрямованою на користь росії та її союзників.