ООН: Інспекції суден із «зернової угоди» відновилися. Їх протягом доби блокували росіяни

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Перевірки суден, які працюють у рамках чорноморської «зернової угоди» з Україною відновилися після того, як росіяни протягом доби блокували інспекції.

The Guardian повідомляє, що за словами представника ООН з чорноморської зернової ініціативи Ісміні Палла, перевірки знову запрацювали в середу, 12 квітня. Напередодні Україна, росія, Туреччина й ООН погодили список суден, які треба проінспектувати.

У вівторок, 11 квітня, комісія не змогла провести інспекцій, бо росіяни викреслили погоджені назви та вписали туди інші з черги в 50 суден. Такі дії фактично означають блокаду.