ООН: Інспекції суден із «зернової угоди» відновилися. Їх протягом доби блокували росіяни
- Автор:
- Ліза Бровко
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Перевірки суден, які працюють у рамках чорноморської «зернової угоди» з Україною відновилися після того, як росіяни протягом доби блокували інспекції.
The Guardian повідомляє, що за словами представника ООН з чорноморської зернової ініціативи Ісміні Палла, перевірки знову запрацювали в середу, 12 квітня. Напередодні Україна, росія, Туреччина й ООН погодили список суден, які треба проінспектувати.
У вівторок, 11 квітня, комісія не змогла провести інспекцій, бо росіяни викреслили погоджені назви та вписали туди інші з черги в 50 суден. Такі дії фактично означають блокаду.
- 22 липня 2022 року росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна з портів «Одеса», «Південний» і «Чорноморськ». Угоду росія та Україна підписували окремо — кожен з ООН і Туреччиною. Підписів України та росії на одному документі немає. На початку серпня з портів Одеси вирушив перший караван суден. 17 листопада 2022 року угоду офіційно продовжили ще на чотири місяці.
- Затримки суден з українським зерном через дії росії відбувалися і раніше. У лютому МЗС України зазначило, що російські інспектори у Стамбулі систематично і навмисно гальмують процес перевірки суден, що призводить до суттєвих затримок у поставках. Тим часом росіяни вільно користуються своїми чорноморськими портами та збільшують обсяги перевезень.
- 13 березня російська сторона після перемовин із представниками ООН погодилася продовжити «зернову угоду», але лише на 60 днів. Однак подальша позиція росії залежатиме від «прогресу щодо експорту російської агропродукції». У рф хочуть, щоб Захід послабив санкції для російського продовольства та добрив. Але в Україні сказали, що позиція росії продовжити «зернову угоду» на 60 днів суперечить цій угоді, адже продовжувати її можна щонайменше на 120 днів.