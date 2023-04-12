СБУ затримала пропагандиста, який працював на Віктора Медведчука. Йому закидають держзраду

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Служба безпеки України у Хмельницькому затримала проросійського пропагандиста, який працював на Віктора Медведчука і був автором публікацій на російському ресурсі News Front.

Як повідомляють СБУ й Офіс генпрокурора, пропагандиста вже взяли під варту і судитимуть за державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК), йому загрожує до 15 років увʼязнення.

Пропагандист із 2016 року займався «розкруткою» медійного образу Медведчука як «миротворця», якого «чують у Москві», просував в ефірах російську пропаганду і наративи партії ОПзЖ, підтримував окупацію Донбасу, а після повномасштабного вторгнення виправдовував росію, поширював фейки та піддавав сумніву існування України. Також він виступав за поділ України.

Прокуратура та СБУ його імʼя не розкривають.