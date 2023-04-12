PAP: Франція блокує рішення ЄС щодо боєприпасів для України

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Mike Bloomberg / Flickr

За інформацією польського агентства PAP, Франція блокує одноголосне рішення Європейського Союзу фінансувати поставки боєприпасів для України. Париж хоче отримувати відшкодування й за ті боєприпаси, яких Київ не просить.

Європейський фонд миру має видати €2 мільярди на фінансування боєприпасів. Половина суми піде на відшкодування постачань зі складів країн ЄС, але їхніх запасів недостатньо, тому виникла ідея купувати боєприпаси за межами Євросоюзу — проти цього виступила Франція.

До того ж Париж заблокував рішення ЄС щодо другого мільярда євро. Його планували спрямувати на спільні замовлення в європейській промисловості, тобто фактично в Польщі, Франції та Німеччини.

На саміті ухвалили, що боєприпаси мають бути відшкодовані на підставі запитів України, тоді як Франція хоче викреслити це положення й отримувати кошти за ті боєприпаси, про які Україна не просила.

Деякі європейські дипломати вважають, що протести Франції — це просування інтересів місцевих оборонних компаній.

Через це більшість європейських країн відкидають позицію Парижу.