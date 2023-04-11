Китай продовжує «бойову підготовку» навколо Тайваню навіть попри завершення військових навчань

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Китайський флот продовжує «бойову підготовку» навколо Тайваню навіть попри те, що військові навчання завершилися. Вони проводять тренування у Тайванській протоці.

Про це пише Reuters.

Декілька китайських військових кораблів проводять тренування для «для перевірки організаційних та командних можливостей командирів усіх рівнів та бойової ефективності озброєння та техніки».

Також військові кораблі продовжують патрулювання у Тайванській протоці, тренуються проводити протиповітряну та протиракетну оборону. На Тайвані кажуть, що зафіксували навколо острова девʼять кораблів та 26 літаків Китаю.

Уряд Тайваню неодноразово засуджував навчання, але заявляв, що не буде вдаватися до ескалації чи провокацій.