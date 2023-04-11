Китай продовжує «бойову підготовку» навколо Тайваню навіть попри завершення військових навчань
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty Images / Kyodo News / Contributor
Китайський флот продовжує «бойову підготовку» навколо Тайваню навіть попри те, що військові навчання завершилися. Вони проводять тренування у Тайванській протоці.
Про це пише Reuters.
Декілька китайських військових кораблів проводять тренування для «для перевірки організаційних та командних можливостей командирів усіх рівнів та бойової ефективності озброєння та техніки».
Також військові кораблі продовжують патрулювання у Тайванській протоці, тренуються проводити протиповітряну та протиракетну оборону. На Тайвані кажуть, що зафіксували навколо острова девʼять кораблів та 26 літаків Китаю.
Уряд Тайваню неодноразово засуджував навчання, але заявляв, що не буде вдаватися до ескалації чи провокацій.
- Правляча Комуністична партія Китаю розглядає Тайвань — острів із населенням 24 мільйони — як частину своєї території. Пекін пообіцяв «воззʼєднати» острів з материковою частиною Китаю. Напруга довкола Тайваню помітно зросла у 2022 році. Президент Байден заявив, що США захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю.
- У січні 2023 року ЗМІ писали, що в уряді Тайваню прогнозують напад Китаю у 2027 році.